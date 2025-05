FILM - Tom Cruise protagonista assoluto dello spettacolare "Mission: Impossible - The Final Reckoning"

Ethan Hunt e la sua squadra dell'IMF devono assolutamente rintracciare una nuova arma che se cadesse nelle mani sbagliate minaccerebbe l'intera umanità. Per il controllo del futuro e con il destino del mondo in gioco, inizia una corsa mortale intorno al mondo.

Mission: Impossible - The Final Reckoning è il sequel di Mission: Impossible - Dead Reckoning (2023) e l'ottavo e ultimo film della serie di Mission: Impossible. Giunge così al termine (a meno che non ci siano dei possibili cambiamenti nei piani della Paramount Pictures) una delle saghe di azione cinematografiche più prolifere e di successo della storia del cinema, con protagonista assoluto Tom Cruise. Anche questo capitolo conclusivo riesce ad intrattenere il pubblico con sequenze di azione spettacolari e davvero mozzafiato, e che devono per forza di cose essere viste sul grande schermo, malgrado la durata di quasi tre ore che però non risulta mai essere troppo pesante.

La pellicola diretta da Christopher McQuarrie mette al centro della storia una tematica molto attuale, e cioè quella dell'intelligenza artificiale, ormai predominante nelle trame di molti film commerciali.