Torino Jazz Festival Piemonte: prima tappa torinese al Club Green Park di Rivoli

Venerdì 6 giugno il Club Green Park di Rivoli ospita due appuntamenti imperdibili della JST Jazz Parade, in un evento che celebra il jazz in tutte le sue forme. La serata è parte del Torino Jazz Festival Piemonte, promosso da Fondazione Piemonte dal Vivo insieme a Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con il Consorzio Piemonte Jazz.

Si comincia alle 19:00, con la JST Jazz Parade nel parco: una marching band itinerante che attraversa gli spazi verdi del Club con ritmo travolgente e sonorità coinvolgenti. Un'esperienza aperta e dinamica, pensata per coinvolgere il pubblico e trasformare il parco in un grande palcoscenico all’aperto.

Alle 21:30, si entra nel vivo con il concerto della JST Jazz Parade featuring Monica Fabbrini: la vocalist guiderà la formazione in un live set ricco di swing, improvvisazione e connessioni emotive, in perfetto stile jazzistico.

Il TJF Piemonte attraversa 16 comuni della regione con oltre 20 concerti da maggio a novembre, portando il jazz nei luoghi più suggestivi del territorio.



Per info: piemontedalvivo.it