Notte degli Archivi 2025: a Biella in scena la storia con Fondazione FILA Museum

Si avvicina il tanto atteso appuntamento con Archivissima, il festival nazionale che si propone di avvicinare il grande pubblico agli archivi storici in programma a Torino dal 5 all’8 giugno.

Ideata da Promemoria Group, la manifestazione prevede anche quest’anno una nuova edizione della Notte degli Archivi, che si terrà venerdì 6 giugno e che coinvolgerà diverse città italiane.

Sarà Biella a ospitare l’iniziativa, organizzata presso l'aula multimediale dell’IIS Eugenio Bona situato in via Gramsci 22 con il coinvolgimento di Fondazione FILA Museum e di altre realtà archivistiche e museali del territorio associate a Museimpresa, l’Associazione Italiana dei Musei e Archivi d’Impresa.

La Notte degli Archivi a Biella

In occasione della Notte degli Archivi di Archivissima, che andrà in scena il 6 giugno dalle ore 18:30 alle 22:00, Fondazione FILA Museum e altre sette eccellenze locali accompagneranno i visitatori in un viaggio che permetterà di conoscere storie, documenti e memorie che rappresentano una importante fonte di ispirazione per il presente e per il futuro.

Oltre a Fondazione FILA Museum, che per il secondo anno consecutivo si unisce agli altri musei d'impresa biellesi, saranno presenti Archivio Storico gruppo Sella, Maglificio Maggia, MeBo Menabrea Botalla Museum, Fondazione Sella, Fondazione Zegna, Istituto Istruzione Superiore “Eugenio Bona” e Piacenza 1733.

Ogni archivio potrà illustrare il proprio percorso e valorizzare le pratiche di conservazione adottate, sfruttando le potenzialità di strumenti innovativi che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente: sono in programma video immersivi, installazioni multimediali e narrazioni digitali per favorire un accesso diretto alla memoria e ai contenuti archivistici.

Molti di questi materiali, inoltre, sono frutto del lavoro e dell’impegno degli studenti dell’IIS Eugenio Bona, che offrono un punto di vista inedito e contemporaneo non solo sul patrimonio storico del territorio, ma anche sul tessuto industriale, culturale e sociale del Biellese.

Dalla parte del futuro: gli archivi come alleati del domani

Il tema dell’edizione 2025 di Archivissima è “Dalla parte del futuro”, uno slogan che diventa un invito a considerare gli archivi come veri e propri spazi attivi di riflessione, di ispirazione e di progettazione, in grado di custodire non solo documenti, immagini e oggetti ma anche visioni, esperienze e idee che continuano a generare futuro.

Lungi dall’essere spazi inerti e silenziosi, infatti, gli archivi sono luoghi collettivi che svolgono un ruolo fondamentale per costruire il futuro partendo dalla memoria.

Come partecipare alla Notte degli Archivi

La serata allestita per la Notte degli Archivi permetterà ai partecipanti di scoprire la ricchezza del patrimonio archivistico locale e di conoscere gli archivisti e i professionisti che operano nei vari Enti, anche gustando un aperitivo organizzato con la collaborazione di Associazione Diversamente Chef.

È possibile effettuare la prenotazione per la serata del 6 giugno attraverso il sito ufficiale di MeBo Museum.

Per informazioni contattare il numero: 351.681.77.05 o inviare un’email all’indirizzo: info@mebomuseum.it

Fondazione FILA Museum e tutto il gruppo Archivi Biellesi, inoltre, saranno presenti sul sito della manifestazione: www.archivissima.it e sui rispettivi canali social, offrendo contenuti, aggiornamenti, approfondimenti e narrazioni digitali.

























