La serie A è finita, ma il tifo nerazzurro "sconfina" sotto la Mole: l'Inter club Torino festeggia la seconda stella

La seconda stella vale un festeggiamento speciale. Anche a costo di farlo in "terra straniera". Ecco perché l’Inter Club Torino festeggia lo scudetto 2024 di Lautaro Martinez e compagni con una festa dalle molte sorprese, musica e lotteria per beneficenza.



Appuntamento fissato per il il pranzo del 2 giugno alle 12, presso la Bocciofila Rossini, in corso Terenzio Mamiani 5.