A Carmagnola il concorso per cavalli purosangue arabi

Dopo il grande successo della prima edizione, il Comune di Carmagnola ha confermato che il Parco Cascina Vigna ospiterà nuovamente il Parco Vigna Arabian Horse Show nelle date del 31 maggio e 1° giugno 2025. Questo prestigioso concorso di morfologia per cavalli purosangue arabi nati e allevati in Italia, evento di rilievo nazionale e internazionale, rappresenta un appuntamento imperdibile per allevatori, proprietari e appassionati del cavallo arabo.

L’evento viene organizzato dal Comune, in stretta collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A. Piemonte), con il sostengo del Consiglio Regionale del Piemonte, con l’affiliazione ufficiale di ANICA (Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo) e ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organizations).

Il concorso sarà anticipato da un evento speciale in cui il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese presenterà i prodotti tipici di stagione del territorio con gli studenti degli istituti scolastici superiori, in programma venerdì 30 maggio alle ore 17:30, ad ingresso libero presso il cortile del Parco Cascina Vigna. I comuni del Distretto presenteranno e racconteranno le eccellenze del proprio territorio attraverso degustazioni gratuite.

Per ciò che riguarda la competizione, National Show categoria ECAHO C, dalle ore 9:30 di sabato 31 maggio, prenderanno il via le competizioni con le categorie puledri di 1 e 2 anni, mentre dalle ore 15:00 si proseguirà con le categorie puledri di 3 anni, fattrici e le esibizioni montate. Domenica 1° giugno, sempre dalle 9:30, spazio ai puledri nati nel 2024 e agli stalloni, fino ai campionati finali nel pomeriggio.

Lo show sarà impreziosito dalla presenza di una giuria internazionale di altissimo livello: Magdalena Helak (Polonia), Emma Maxwell (Gran Bretagna), Amira Abdelwahab Bin Ali (Emirati Arabi Uniti) e Gianpaolo Teobaldelli (Italia), tutte figure di riconosciuta esperienza nel settore del cavallo arabo, sia sul piano sportivo sia in ambito morfologico.

IN entrambe le giornate, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, saranno inoltre allestiti Fattoria in Città, mostra-mercato di avicunicoli e animali da affezione (come conigli, galline ornamentali e piccoli animali domestici), e il mercato dei produttori locali, a cura del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese con degustazioni, esposizione e vendita di eccellenze del territorio.

Domenica, verranno proposte anche animazioni per bambini curate dalla fattoria didattica aderente al Distretto del Cibo e il Mercato dei Prodotti Locali e alle ore 16:00 sono in programma i saluti istituzionali.

Tutti gli eventi verranno trasmessi in diretta streaming.

Il Sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio e l’Assessore all’Agricoltura Roberto Gerbino dichiarano: “Siamo molto felici di ospitare nuovamente a Carmagnola questo evento che già alla sua prima edizione si è distinto per qualità, eleganza e grande capacità attrattiva. Un’occasione preziosa per promuovere la bellezza del cavallo arabo, ma anche per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze.”

Per informazioni e aggiornamenti è possibile scrivere a:

agricoltura@comune.carmagnola.to.it

parcovignaAHT@arapiemonte.it