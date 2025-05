Dal ramen ai samurai: Torino incontra il Giappone con il festival Gay-Gaya 2025

Dal ramen di Chef Hiro ai samurai direttamente dal set di Kill Bill… passando per la cerimonia del tè: Torino incontra il Giappone con il festival GAYA-GAYA 2025.

Il Mercato Centrale di Torino si tinge dei colori del Sol Levante ospitando per la seconda edizione, dal 30 maggio al 2 giugno, il festival GAYA GAYA, onomatopea giapponese il cui significato di “rumoroso, pieno di gente” rappresenta perfettamente l’anima di questo evento, che vuole essere pieno di allegria, vivacità ed energia. Non una semplice rassegna, ma un’esperienza immersiva tra tamburi ancestrali, cerimonie del tè, samurai in azione e profumo di ramen appena servito.

GAYA-GAYA, il festival della cultura giapponese, è organizzato da Mercato Centrale in collaborazione con Akira Yoshida, ex calciatore e oggi imprenditore della ristorazione e proprietario di 10 ristoranti in alcune importanti città italiane. È sua la catena Ramen Bar Akira e la Bottega Bottega Il Ramen e I Gyoza al Mercato Centrale. L’evento di Torino, che nella sua prima edizione ha richiamato quasi 11.000 visitatori, ha ottenuto il patrocinio dell'Ambasciata giapponese e promette anche quest’anno un’immersione autentica nel cuore della tradizione nipponica.

Il cartellone di GAYA-GAYA 2025 è pensato per soddisfare appassionati, curiosi e famiglie: tra workshop, corsi di cucina, spettacoli e performance, ogni visitatore potrà costruirsi la propria esperienza personalizzata.

Grande protagonista della tre giorni sarà ovviamente la grande cultura gastronomica nipponica, con la Cerimonia del tè (Cha no yu, 茶の湯, "acqua calda per il tè") che sarà raccontata da Leda Kasahara e la ramen masterclass il 1° giugno in Scuola di Cucina dalle 14 alle 16 e il talk di cucina in Spazio Fare dalle 17 alle 18 con Chef Hiro.

Gli incontri musicali saranno il 31 maggio alle 13, 16 e 21 e l'1 giugno alle 12 e alle 19 con Okinawa Sanshin e il suo Liuto di Okinaw. Il tamburo giapponese wadaiko di Takuya the Takoist scandirà il ritmo di domenica 1 giugno dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22 e ancora lunedì 2 giugno dalle 14 alle 15 e dalle 20 alle 21 e poi la musica anime di Mika Kobayashi farà ballare e divertire il pubblico di lunedì 2 giugno dalle 15 alle 16. Il 31 maggio alle 10, 15 e 20 sarà il momento koto music con la chitarra giapponese di Claudia Erland.

Sabato 31 maggio dalle 18 alle 19, spazio anche alla narrazione contemporanea con la partecipazione di Kenta Suzuki, l’influencer giapponese più popolare in Italia.

Immancabile la performance alle 20 del 30 maggio con la cartoon tribute band de I cavalieri di Zara, mentre l'1 giugno alle 16 e alle 20 e poi il 2 giugno alle 13 e alle 19 l'appuntamento è con l'arte dei samurai della troupe Kamui Samurai Artists che divulgano la cultura giapponese nel mondo (il loro leader, Tetsuro Shimaguchi, ha partecipato anche al film Kill Bill di Quentin Tarantino come attore e coreografo di alcune scene di combattimento).

Per info: info.torino@mercatocentrale.it