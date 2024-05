Ubriaco, minaccia autista della Gtt e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Nella notte appena trascorsa, attorno all'una, in corso Vittorio Emanuele angolo via Urbano Rattazzi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Po Vanchiglia sono intervenuti ed hanno arrestato un cinquantaduenne, senza fissa dimora, in evidente stato di ubriachezza.

In cella in attesa del processo per direttissima

L’uomo, dopo aver minacciato l’autista dell’ autobus GTT linea 64 per futili motivi, ritardando il servizio bus di mezz’ora, si è scagliato contro i militari appena intervenuti. Pertanto, è stato immobilizzato, arrestato e accompagnato in cella di sicurezza in attesa del rito direttissimo, in quanto gravemente indiziato di “violenza e resistenza a pubblico ufficiale” e “interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale”.