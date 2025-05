Collegno 'decolla' con Cubehub, il primo pallone robot lanciato nella stratosfera

Un pallone robot stratosferico è stato lanciato da piazza della Pace di Collegno, direzione Stratosfera. È stato così possibile osservare Collegno e la zona Ovest dall’alto, è una volta raggiunta la destinazione a 25 km di altezza, è stata ben visibile anche la curvatura terrestre.

Il video del viaggio è stato disponibile via QR code al Parco del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per tutta la mattinata di domenica 25 maggio, in un evento che ha visto la partecipazione di oltre cento spettatori di tutte le età. L’appuntamento rientrava infatti in “Space Festival”, la rassegna gratuita dedicata allo spazio promosso da Marco Berry Onlus magic for kids.

Il viaggio spaziale è stato possibile con un grande palloncino gonfiato a elio, dotato di un monitor che ha permesso di seguire l’ascesa dalla troposfera alla stratosfera. Il pallone è poi esploso nello spazio una volta arrivato, mentre il monitor con un paracadute è atterrato ad Asti.

“Questo evento non solo ha portato un pezzo della stratosfera a Collegno, ma ha anche offerto a tantissimi spettatori grandi e piccoli l'opportunità di condividere un momento di meraviglia e scoperta, traendo ispirazione dal nostro straordinario universo - è il commento del Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - Vorrei esprimere un sentito ringraziamento agli organizzatori, in particolare a Marco Berry Onlus e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che ha unito scienza, comunità e divertimento. Spero che esperienze come questa possano continuare a ritornare a Collegno”.