Dalla Turchia a Pinerolo ‘a scuola’ di Asili nel bosco

Tutto nasce da una tesi che ha costruito un ponte tra una piccola realtà locale e un’università straniera. Ora l’esperienza dell’Asilo nel bosco ‘Gli Gnomi dei Kiwi’ di Pinerolo potrebbe fare scuola e portare il modello degli ‘Asili nel bosco’ in Turchia.

‘Gli Gnomi dei Kiwi’ è un’associazione che dal 2018 si occupa di educazione all’aria aperta, conosciuta con il termine inglese di ‘Outdoor Education’, e lo fa attraverso un progetto di educazione parentale, rivolta ai bambini dagli ai 6 anni. La sua sede è in via Bassino 27, ad Abbadia Alpina, nei terreni di Sergio Martino, che ha sposato l’iniziativa.

L’esperienza pinerolese è finita al centro della tesi della studentessa turca Merve Bulut Öngen, che 6 anni fa ha trascorso un periodo di 3 mesi in visita all’associazione: “È arrivata da noi perché facciamo parte della rete nazionale di Outdoor Education che si chiama Cen e per i contatti diretti che abbiamo con l’asilo nel bosco di Ostia Antica, che è uno dei pionieri” spiega Viviana Terracciano presidente de ‘Gli Gnomi dei Kiwi’.

La sua tesi ha fatto conoscere in Turchia un modello pedagogico poco conosciuto e le è valsa due premi: uno della Gazi Üniversitesi di Ankara e uno dalla fondazione Çevre Vakfı.

Questo studio ha creato un legame tra Pinerolo e la Turchia che si è concretizzato nella visita di stamattina del pro-rettore della Kütahya Dumlupınar University, istituto pubblico, che si trova nella parte occidentale della nazione. L’accademico Mustafa Arif Özgür è stato accompagnato dal docente Ali Samet Öngen alla scoperta della realtà pinerolese.

“La visita serviva per esplorare il nostro modello educativo basato sulla natura e osservare gli approcci pedagogici orientati alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale – entra nel merito Terracciano –. Ma anche per avviare un dialogo e una collaborazione”. Sul tavolo ci sono diverse possibilità: dall’avviare tirocini per studenti nell’ambito del programma Erasmus+ allo sviluppare iniziative congiunte in linea con gli orientamenti europei sull’educazione verde.