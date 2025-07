Oggi l’ultimo saluto a Grazia: ‘maestra a righe’ e alla cuoca delle feste

‘La maestra a righe’, la cuoca delle feste: per i nonesi Mariagrazia Pautasso era pronta a prendersi le sue responsabilità tanto nella vita professionale quanto nel tempo libero. Scomparsa domenica 13 luglio a 71 anni, fino al 2016 è stata insegnante in paese e alcune settimane fa era ancora con i soci della Pro loco tra i tavoli di ‘Nonè solo festa’. Il funerale si è svolto oggi, mercoledì 16 luglio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di None.

“Ha lavorato a None dai primi anni Ottanta fino al 2016, e si è sempre definita ‘la maestra a righe’, perché insegnava italiano, storia e immagine. Ma lei non faceva la maestra: lei lo era, con autenticità, passione e dedizione. E non ha mai smesso di esserlo, nemmeno dopo la pensione” racconta la nuora Ilenia Sgobba. Pautasso infatti ha saputo mantenere i rapporti speciali con generazioni di ex alunni, seguendo le loro vicende: “Continuavano ad aggiornarla sulle loro vite, a cercarla, a farle visita, a chiederle un consiglio; era così orgogliosa di ogni loro traguardo. Lei li accoglieva sempre con quel sorriso gentile, lo stesso che aveva accompagnato i loro primi passi nella scuola e nella vita”. In oltre quarant’anni di carriera sono centinaia di piccoli nonesi a cui ha insegnato a leggere e a scrivere: “Ma li portava anche a scoprire il piacere dell’apprendimento e la passione per lo studio” aggiunge Sgobba.

Decennale anche il suo impegno nella Pro loco di None di cui suo figlio, Andrea Verda, è stato presidente. Impegno che ha condiviso con il marito, Gigi. “All’inizio degli anni 2000, quando Andrea insieme a un gruppo di amici ha rilanciato la Pro loco, lei assieme a Gigi, hanno contribuito a rimettere in piedi e ripristinare parte del magazzino, compare nuove attrezzature e coinvolgere volontari” raccontano per l’associazione Elisa Merlino e Manuel Orbolato.

Chiamata da tutti semplicemente ‘Grazia’, è stata il punto di riferimento della cucina di ‘Nonè solo festa’ fino all’edizione 2025 che si è appena conclusa. “Fino al periodo pre pandemia, partecipava attivamente sul campo dirigendo ordini e lavorando tutte le sere in cucina, ma anche dopo non ha mai abbandonato la Pro Loco – raccontavamo – continuava a dare consigli e ad aiutare per fare ordini. Inoltre, tutte le sere era tra noi a mangiare e dare il suo prezioso parere”.