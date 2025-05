La Hope Color inonda Chivasso di colori, inclusione ed entusiasmo

Sabato 24 maggio la Hope Color ha letteralmente inondato di colori ed entusiasmo la città di Chivasso. Una giornata indimenticabile quella vissuta dai volontari della Hope Running e della Volley Fortitudo Chivasso, le due associazioni che hanno organizzato congiuntamente questa corsa non competitiva/camminata inclusiva di 5 chilometri, in partnership con XXL Cafè e con Ascom Confcommercio Chivasso e con il patrocinio del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, della Città di Chivasso e del Comitato Regionale Csen Piemonte, e dai 1200 partecipanti che prima hanno gremito piazza del Castello e poi colorato i parchi cittadini e le vie del centro.

Ci sono eventi sportivi che riescono nel difficile intento di parlare al cuore delle persone e questo è proprio il caso della Hope Color, grazie soprattutto all’atmosfera di festa, condivisione e inclusione che si respira. Tantissime famiglie con bambini hanno preso parte a questa camminata che ha visto il coinvolgimento di tantissime associazioni sportive e realtà del terzo settore: protagonisti nella macchina organizzativa la Palestra Mirabai di Volpiano, l’ASD Accendi Lo Spirito di Settimo Torinese, i clown di VIP Sognando Chivasso ODV, l’Associazione Amici del Po Chivasso e il Comitato di Chivasso della Croce Rossa Italiana, mentre hanno preso parte alla camminata la Cooperativa Airone di Monteu da Po, l’ANFFAS di Rivarolo Canavese, il Centro di Salute Mentale di Ivrea, la Kriccattiva ASD di Trana e tante altre.

Presenti al taglio del nastro il vicesindaco di Chivasso Pasquale Centin, l’assessore chivassese alle Politiche Sociali Cristina Varetto, i consiglieri regionali Sergio Bartoli e Gianna Pentenero, il consigliere metropolitano Andrea Gavazza, il presidente di Ascom Confcommercio Chivasso Carlo Nicosia e la modella e attrice Arianna Roselli, tutti felici e soddisfatti di essere presenti in un momento così speciale e ricco di significato.

Una festa di tutti e per tutti, senza distinzioni di alcun tipo, che ha fatto vivere emozioni forti. E’ proprio questo il segreto nemmeno troppo nascosto di una manifestazione come la Hope Color: coinvolgere tutta la comunità, che nell’occasione si stringe accanto ai più fragili in un tripudio di colori che unisce simbolicamente sport, speranza e gioia. Fondamentale in questo senso il supporto di tante attività commerciali chivassesi che hanno esposto in questi giorni la maglia ufficiale dell’evento mostrando la propria vicinanza a queste iniziative.

E al calar del sole la festa per i 18 anni di attività dell’XXL Cafè ha chiuso nel migliore dei modi una giornata che resterà a lungo nel cuore delle persone.

