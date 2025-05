A Cuceglio, "Drink more Erbaluce" l'evento alla Tenuta Roletto tra vino, musica e relax tra i filari

Domenica 1 giugno, da mezzogiorno a mezzanotte, la meravigliosa location della Tenuta Roletto a Cuceglio ospiterà per la prima volta l’evento “DRINK MORE Erbaluce”.

L’occasione per staccare dalla routine e dallo stress cittadino con la famiglia o gli amici, a solo mezz’ora di auto da Torino. Una giornata pensata per essere vissuta senza fretta, tra un calice e una chiacchiera, tra un assaggio e una passeggiata salutare tra i filari.

L’evento vedrà la possibilità di trascorrere l’intera domenica alla tenuta, con la possibilità di partecipare a numerose attività di intrattenimento. Per tutte si specifica che viene richiesta prenotazione per potersi assicurare il proprio posto.

In primis le visite guidate gratuite alla cantina, per scoprire da vicino come nasce l’Erbaluce, realizzate ogni trenta minuti e con un numero chiuso di trenta partecipanti a turno per consentire una maggiore interazione tra i produttori e il pubblico.

All’esterno della tenuta tutti gli spazi, dal prato ai filari, saranno accessibili liberamente con musica diffusa e zone dove potersi rilassare e mangiare immersi nella natura. Dall’ora di pranzo a quella di cena saranno attivi dei food truck con proposte gastronomiche variegate ad accompagnare la degustazione dei vini della tenuta.

Si potrà completare l’esperienza con giri a cavallo tra le vigne o una sgambata in e-bike, esplorando il territorio da vicino e in modo sostenibile.

E dalle 20 in poi, l’esclusiva cena cantata. Un evento separato, con biglietto dedicato e su prenotazione, che prevede un gustoso menù fisso e musica dal vivo, sempre in un’atmosfera conviviale e coinvolgente, che consente la partecipazione anche ai singoli che vogliano fare amicizia con persone nuove.