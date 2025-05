Future Week a Torino: la prima edizione da EDIT sul tema “Reinven-TO”

Dopo il successo delle prime edizioni a Roma, Future Week arriva a Torino con un format inedito: una giornata intensa, partecipativa e aperta alla città, in programma oggi, 28 maggio, presso EDIT, in Piazza Teresa Noce 15/A.

Torino Future Week è il secondo appuntamento di una rete nazionale in crescita, nata per trasformare l’innovazione in un’esperienza diffusa, accessibile e condivisa.

Come già avvenuto a Roma, anche a Torino l’obiettivo è costruire una nuova visione del futuro, mettendo in connessione realtà imprenditoriali, culturali, scientifiche e civiche.

La giornata-evento si intitola Reinven-TO, e propone un itinerario che attraversa le trasformazioni della città da diverse prospettive: dall’evoluzione industriale ai nuovi ecosistemi, dai linguaggi artistici all’innovazione urbana.

Si parte con Torino Next, uno sguardo alle traiettorie strategiche della città: aerospazio, intelligenza artificiale, sviluppo tecnologico e visione internazionale.

Il viaggio prosegue con Torino Pulse, che racconta le energie dell’ecosistema dell’innovazione: investimenti, startup, modelli ad impatto sociale e nuove forme di collaborazione.

Con Torino Crossroads, il confronto si sposta sul dialogo tra industria tradizionale e nuove economie digitali, tra eredità produttiva e culture emergenti.

Il pomeriggio continua con Reshape Torino, dedicato al cambiamento urbano: architettura, rigenerazione, design e nuovi modi di vivere la città.

Infine, si arriva a Torino Canvas, dove cultura, creatività e tecnologie si intrecciano per disegnare un nuovo paesaggio artistico e imprenditoriale.

Oltre 30 voci del cambiamento – tra professionisti e professioniste dell’innovazione, investitori, architetti, designer, fondazioni, startup e istituzioni – si alterneranno sul palco dalle 8:30 del mattino fino all’aperitivo serale con performance musicale.

L’iniziativa è promossa da Scai Comunicazione, ideatrice del format Future Week, con il prezioso supporto territoriale di Feelthebeat., che hanno contribuito a connettere persone, esperienze e spazi della città, costruendo un evento partecipato e di alto profilo.

“Future Week è più di un evento: è un processo collettivo – racconta Michele Franzese, direttore di Scai Comunicazione –. 'Reinven-TO' rappresenta solo il primo passo di un percorso che ci porterà, nel 2026, a un’intera settimana diffusa dedicata all'innovazione in tutta la città, Chi partecipa il 28 maggio entrerà ufficialmente in questa community visionaria."

L'iniziativa, realizzata con il supporto territoriale di Feelthebeat., gode del sostegno dello sponsor Ineedit e di numerosi partner tra cui HiFounders!, Social Innovation Teams Italia, DBB, Talent Garden Torino, Your Group, MyOrango e Synesthesia/AI Heroes, TEDX Torino, Orbyta Tech, Cappelli Identity Design, InnovUp, Ecosistema Formazione Italia, Totem.

Media Partner dell'evento sono TorinOggi e More News, con il patrocinio del Comune di Torino, iCapital 2025, Politecnico di Torino, Asnor e FederCamere.