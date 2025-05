I bambini della Mauriziana di Torre Pellice portano sul palco la Costituzione

I problemi nascono in assenza di regole ed è necessario avere delle leggi per vivere insieme. Su questo principio è stato ideato e realizzato lo spettacolo ‘La Costituzione. Una speranza… una promessa’, che vedrà come protagonisti i bambini della Scuola Paritaria Mauriziana di Torre Pellice. Un progetto possibile grazie al contributo del Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana.

“In genere noi tutti gli anni finanziamo una borsa di ricerca per le scuole, che a rotazione hanno già preso molte scuole della valle. Quest’anno, tra le proposte giunte, abbiamo scelto quella della Mauriziana che ci sembra un ottimo lavoro”, spiega il presidente del Comitato Lorenzo Tibaldo.

Sono stati gli insegnanti e i ragazzi della scuola, in particolare della classe quinta, a mettere in piedi lo spettacolo. “Come ogni anno, la recita ha come protagonisti gli alunni della quinta che hanno scelto il tema della Costituzione - riporta Arianna Fasone, responsabile della Scuola Paritaria Mauriziana –. La docente prevalente nella classe, Laura Pitti, è anche insegnante di educazione alla cittadinanza in tutte le altre classi ed è molto sensibile alla tematica”.

Il lavoro affonda le sue radici in un percorso educativo che è stato portato avanti durante tutto l’anno scolastico: “Non vogliamo che sia qualcosa di fine a sé stesso, solo per fare la recita, quindi il tema è stato trattato in lungo e in largo. Abbiamo fatto la visita al Museo del Risorgimento, a l’Eco del Chisone, al Museo della Stampa Clandestina, insieme a momenti di approfondimento a scuola”.

Il copione della recita, preso dalle edizioni Paoline, è stato rivisitato e integrato dalle maestre con cenni storici sui membri dell’Assemblea Costituente. “Si parte dai problemi quotidiani di un paese qualsiasi, che preferiva non avere né regole né leggi. Con parole molto semplici si riflette sull’importanza dei 12 principi fondamentali della Costituzione e sulla loro nascita. Saranno anche descritti dei membri dell’Assemblea Costituente proprio per dare spazio alla storia vera e propria del momento della scrittura della Costituzione”, aggiunge Fasone.

Lo spettacolo, composto da una parte recitata dai bambini della classe quinta e una parte ballata e cantata dal coro della scuola, e quindi da tutte le altre classi, si terrà domani, giovedì 29 maggio, alle ore 20,30 al Teatro del Forte. L’evento è aperto a tutti.