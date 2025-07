Tiziano Aglì (Pradamont) vince Miss Mucca per la terza volta

Nel fine settimana a Pragelato si è tenuta la manifestazione ‘Miss Mucca’. ‘Piazza pinerolese pubblica le interviste agli allevamenti vincitori di ‘Miss Mucca’ e ‘Miss Manza’.

La meticcia Soraia è stata scelta come più bella mucca dell’anno e per l’alpeggio Pradamont di Tiziano Aglì è la terza vittoria nel concorso ‘Miss Mucca’, tenutosi a Pragelato sabato 12 e domenica 13 luglio.

“Prendiamo parte alla manifestazione dal 2008 e avevamo già vinto nel 2018 e nel 2022. Si sente lo spirito di partecipazione dei concorrenti ed è bello ritrovarsi insieme per due giorni di festa ma non c’è tutta questa rivalità tra di noi – racconta l’allevatore di Luserna San Giovanni Aglì –. La vittoria resta comunque una bella soddisfazione”.

La sua azienda agricola ha circa 100 bovini di proprietà, anche se in alpeggio arriva ad averne 200. Un impegno non indifferente, in qualche modo ripagato in questi giorni di festeggiamenti che ormai da 26 anni sono diventati un simbolo di Pragelato. Un po’ di sana competizione che però è piuttosto un’occasione per farsi conoscere. E nessuno ha intenzione di fermarsi: “Sicuramente ci ripresenteremo nuovamente il prossimo anno!”

Al secondo posto si è classificata Verona, razza piemontese, dell’alpeggio Alpe Meys di Gianluca Raso, seguita da Dalida, razza valdostana, dell’azienda Rivet d’or di Daniele Ronchail.