A Torino un viaggio attraverso la Sclerosi Multipla con PortrAIts

La mostra che svela il lato “nascosto” della Sclerosi Multipla, a partire dalle storie delle persone, sarà esposta a Torino il 31 maggio ed il 1 giugno per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla e all’interno della Settimana di Informazione sulla malattia.

Dieci pannelli per svelare i sintomi invisibili: questa è PortrAIts, la campagna di sensibilizzazione voluta da AISM che racconta, in modo innovativo e attuale, il lato nascosto della patologia.

Cronica, imprevedibile e progressivamente invalidate in Italia colpisce 144 mila persone: una diagnosi ogni 3 ore. Secondo un’indagine Doxa, Il 97% della popolazione ha sentito parlare di sclerosi multipla, ma solo il 62% sa davvero cos’è. Se solo l’85% sa che la sclerosi multipla è una malattia neurologica, ancora meno conoscono i suoi sintomi, spesso invisibili ma profondamente impattanti. Dolore, affaticamento, disturbi sensoriali e visivi cambiano la vita di chi ne è colpito, anche se non si vedono. Per questo è fondamentale una campagna che accenda i riflettori su ciò che non si vede.

Il braccio come un pezzo di ghiaccio. La lingua intrecciata. La testa in fiamme. La stanchezza che costringe a letto. La vista appannata. Aghi che pungono dalla vita in giù. Spasmi. Bruciore che sale dal piede. La memoria che svanisce, lasciando la persona come un albero alla mercé del vento. Questi sono solo alcuni dei sintomi invalidanti ma invisibili che accompagnano quotidianamente chi convive con la SM, una malattia che si manifesta in modo diverso per ogni persona.

PortrAIts racconta tutto questo: il vissuto di ognuno dei 9 testimonial, trasformato in un pannello grazie a un testo e un ritratto rielaborato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Il 31 maggio, per sensibilizzare sulla malattia, è prevista l’illuminazione di rosso della Mole Antonelliana.