Taglio del nastro per la nuova area giochi del parco Calabria. Il sindaco: “Abbiatene cura”

" Un percorso - come ha raccontato Tresso - iniziato due anni fa con i primi incontri con i residenti e fruitori dell’area. Per quanto riguarda il parco, invece, l’inaugurazione risale al 2002 quando vecchi orti e discariche sono stati soppiantati da un progetto che ha portato alla nascita di un parco e di uno strategico percorso pedonale conosciuto come “Green Belt” che collega il centro città con Collegn o".

Taglio del nastro per la nuova area giochi del parco di via Calabria, nel quartiere Lucento , inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco della città, Stefano Lo Russo , della presidente di Amiat Gruppo Iren, Paola Bragantini, dell'assessore alla Cura della città, Francesco Tresso, e del presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti.

Nuove attrezzature

La nuova area giochi è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione di Iren e presenta attrezzature ludiche innovative, inclusive e a bassa manutenzione, che si integrano armoniosamente con l'ambiente naturale del parco. Sono stati installati sette nuovi giochi, tra cui un anello girevole, due altalene a cesto e un grande gioco combinato per sviluppare agilità e coordinazione.

128mila euro di lavori

L'intervento ha previsto anche la posa di nuova pavimentazione antitrauma, il rinnovo degli arredi urbani e l'installazione di pannelli informativi che illustrano le caratteristiche ambientali del parco. La riqualificazione, del valore di 128mila euro, è stata finanziata dal Gruppo Iren.

Nuova opportunità

"Siamo davvero molto contenti di mettere a disposizione delle bambine e dei bambini questa nuova area giochi - ha precisato il sindaco -, che darà loro ulteriori opportunità di socializzazione e divertimento all'aria aperta”.

Un bel segnale anche per il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti. “Siamo felici di vedere finalmente restituito questo spazio - così Correnti -. Oggi possiamo festeggiare un risultato concreto per il territorio e per le famiglie che lo vivono ogni giorno”. “Un parco che da ex presidente del territorio ho visto crescere e vederlo rifiorire è una gioia” ha concluso la presidente di Amiat, Bragantini.