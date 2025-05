Late Spring Music Festival alla Reggia di Venaria: tutto pronto per la terza edizione

Dal 30 maggio al 2 giugno la Reggia di Venaria ospita la terza edizione del Late Spring Music Festival, il progetto musicale ideato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e da Claudio Pasceri – violoncellista e artista in residence del Festival – per dare voci e suoni agli imponenti e straordinari spazi barocchi della Residenza sabauda.

Un programma musicale, emozionante e sfaccettato, che vedrà il susseguirsi di concerti, approfondimenti, momenti di incontro ed appuntamenti dedicati ai più piccoli. Dai matinée-concerto agli incontri del pomeriggio, che offriranno percorsi creativi al pubblico, fino ai concerti serali, con protagonisti artisti di prestigio internazionale che si esibiranno nei diversi luoghi iconici del complesso.

L’evento inaugurale del Festival, che si terrà il 30 maggio alle ore 18.30 nella Galleria Grande, vedrà la prima esecuzione italiana di Twice Upon, teatro senza parole per sei gruppi di bambini di Luciano Berio, Maestro italiano tra i più importanti compositori del XX Secolo. Un’esibizione emozionante, con finalità educative e inclusive, che vede protagonisti 70 bambini non musicisti delle scuole elementari del territorio e coinvolge attori, musicisti professionisti e pubblico in un unico atto creativo.

L’esecuzione si svolgerà nella magnificenza suggestiva della Galleria Grande della Reggia e continuerà nell’aulica bellezza della Cappella di Sant’Uberto, con la direzione di Francesco Bossaglia.

Per info e programma completo: www.lavenaria.it