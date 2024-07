Dal cinema al freestyle al Circo: così il Todays diventa diffuso

Cinema, circo, battle di freestyle, e non solo. Il Todays non sarà solo grande musica con i grandi concerti in programma al Parco della Confluenza dal 23 agosto al 2 settembre. Un programma ricchissimo

Il festival realizzato con Reverse in collaborazione con la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura di Torino, vedrà coinvolta tutta la sesta circoscrizione con eventi collaterali presentati nella serata di ieri, giovedì 25 luglio, al Le Roi Music Hall di via Stradella, storico locale che ospiterà gli eventi preview del Todays.

Si passa dalla collaborazione con Jazz Refound, il festival di Cella Monte nel Monferrato (quest'anno in programma dal 28 agosto al 2 settembre), che porterà sonorità black, made in UK, sul palco torinese. La collaborazione con Seeyousound

Per passare alle proiezioni a cura di Seeyousound presso il cinema teatro Monte Rosa di via Brandizzo, in Barriera. Qui sarà organizzata una proiezione a tema, a seconda dell'artista che si esibirà sul palco del main stage quella sera.

Spazio anche all'innovazione, con la startup Sounzone, libreria musicale che, tramite l'AI, consente di trovare la colonna sonora adatta per il proprio contenuto audiovisivo. Per l'occasione durante il festival sarà organizzato un laboratorio, con una gara che permetterà di individuare la colonna sonora del Todays. Circo e spettacoli con Flic

Ma anche circo, con gli spettacoli mattutini a cura della scuola Flic, e battle di freestyle rap in Barriera organizzate dalla Dojo crew e infine la collaborazione con l'associazione Mocambo.

Alla presentazione erano presenti Fabio e Alessio Boasi (Reverse), l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia, Alessandro Isaia (Fondazione Torino per la Cultura) e il direttore artistico della Manifestazione. "L'idea di estendere la manifestazione a tutta la Circoscrizione 6 sta prendendo piede - ha commentato l'assessore Purchia - abbiamo intrapreso la strada giusta, dobbiamo con grande serietà percorrerla".