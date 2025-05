Filosa, la nuova vita da Ad di Stellantis comincia con una visita a Mirafiori [FOTO]

Prima visita da amministratore delegato a Mirafiori per Antonio Filosa, a poche ore dalla nomina ufficiale che lo vede raccogliere l'eredità di Carlos Tavares alla guida di Stellantis. Il neo ad si è presentato alla storica fabbrica torinese di buon mattino: alle 8, per poi andare via verso le 9 dopo aver fatto un giro e incontrato i lavoratori delle Carrozzerie: sia quelli che realizzano la 5oo bev che quelli che stanno dando forma ai prototipi e alle prove in vista della 500 ibrida, a novembre. le



Ad accompagnare Filosa c'era, tra gli altri, anche Jean Philippe Imparato, responsabile Europa per Stellantis e facente funzioni nella finestra di tempo intercorsa tra le dimissioni del manager portoghese e l'arrivo del nuovo ad.



Torino è stata una delle prima tappe di un giro più ampio che riguarderà anche gli altri stabilimenti Stellantis. Il primo passo è stato in Francia, nella giornata di ieri, a Sochaux. Oggi tocca a Torino, con un programma che prevede anche la visita delle zone più legate alle nuove prospettive di sviluppo del Gruppo: il Centro Batterie e quello dei cambi ibridi.



"Accogliamo positivamente la decisione del nuovo CEO di dedicare attenzione immediatamente alle nostre fabbriche. Abbiamo bisogno di un’azione efficace e concreta, orientata a ricostruire ciò che è stato distrutto durante l’era Tavares. Metodo, organizzazione, prodotto, qualità, fiducia, rapporti, su tutti i fronti c’è molto da fare. Siamo come sempre disponibili e pronti al confronto costruttivo per affrontare nel merito le varie tematiche", dicono Rocco Cutrì, segretario generale Fim Cisl Torino e Canavese e Igor Albera, segretario Fim-Cisl Torino e Canavese con delega Automotive.