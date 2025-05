Gli ultimi sei mesi delle imprese torinesi del terziario: bene il turismo, male la moda. E scende la fiducia

Bene il turismo, male l'abbigliamento: si può sintetizzare così la fine dello scorso anno e l'inizio del 2025 per le imprese torinesi del terziario. Lo studio di Ascom Confcommercio Torino e provincia, realizzato da Format Research sui dati da settembre a marzo, disegnano un quadro incerto ma stabile, con alcune note positive e dati positivi per l'occupazione, ma un peggioramento dell'andamento economico. Nonostante non siano settori legati pesantemente alle esportazioni e quindi con la spada di Damocle dei dazi americani, subiscono comunque il clima generale di incertezza e il rischio di contrazione economica che questo comporta. Calato l'indice della fiducia

Il campione di 800 aziende su cui è stata realizzata l'indagine, infatti, ha dichiarato un calo di fiducia sull'andamento della propria attività. L'indice è sceso da 47 del precedente semestre a 40, previsto anche per i prossimi sei mesi e comunque superiore alla media nazionale di 36. Il 68% di imprese ha giudicato migliore o uguale il proprio andamento economico rispetto ai sei mesi precedenti, mentre in tutto il 2023 erano il 78% a dichiararlo e il 73% nel 2024. Il 13% di aziende che ha giudicato un miglioramento rispetto ai sei mesi precedenti è il dato più basso degli ultimi due anni, contro il picco del 31% a dicembre 2023. Ristorazione e turismo sorridono

I due settori con più miglioramento sono la ristorazione e il turismo. Proprio quest'ultimo è quello che mantiene standard migliori, compresa l'occupazione che - in generale - è aumentata o rimasta invariata per l'88% delle imprese. Anche per questo valore, il secondo settore con più incremento di occupazione è la ristorazione, mentre fatica il commercio no-food, in particolare l'abbigliamento. La forbice tra chi registra più occupati e chi invece registra un peggioramento è però negativa, con il 10% di miglioramento contro un 12% di diminuzione.

Sul fronte finanziario, è positiva la liquidità in aumento, che comporta una maggiore capacità di fare fronte alle spese. Il dato di chi ha dichiarato un miglioramento rispetto a settembre 2024 è addirittura triplicato dal 3% al 9%, con l'indice passato da 33 a 38 e la previsione di un aumento a 40 per i prossimi 6 mesi. Calano i ricavi Il semestre precedente era però stato il peggiore per Torino, con un indice di 7 punti inferiore alla media italiana e ben il 38% delle imprese che valutava un peggioramento nella propria liquidità. Invece in calo i ricavi: il 31% dichiara un peggioramento rispetto al semestre precedente, quando era stato il 26% a peggiorare. L'indice continua a scendere dal 49 di dicembre 2023 al 41 attuale, con una prospettiva di leggero miglioramento - un punto - per settembre 2025. La situazione è comunque migliore alla media italiana, scesa a 39 dai 45 di settembre 2024, stesso valore che aveva anche Torino.

"Le aziende che lavorano col turismo - ha commentato la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa - hanno dati positivi e vedono il futuro in modo più roseo. Il commercio no food invece è in una situazione di estrema incertezza e preoccupazione, in particolare il settore abbigliamento, in crisi sia per esportazioni che per vendite interne. Resistono gli imprenditori che hanno saputo inventarsi un'impresa diversa. Ricette? Entrare nella comunicazione è importante, farsi conoscere non solo nel mercato locale. C'è bisogno di storytelling, di raccontarsi. Il turismo non è insignificante: dove ci sono turisti le imprese lavorano di più. Torino deve spendere una carta importante sullo shopping, se in altre città compri la moda a Torino compri lo stile". L'importanza del fattore sicurezza

Da non sottovalutare il fattore sicurezza, che danneggia i commercianti e svaluta i quartieri, diminuendo la presenza di acquirenti. "Abbiamo avuto interlocuzioni col prefetto - ha dichiarato Coppa - e faremo incontri con gli imprenditori per fare segnali cosa si può fare e soprattutto come prevenire. Spaccate e degrado sono un segnale brutto che possono peggiorare una situazione già fragile: è un danno economico in una situazione in cui le imprese già un po' faticano. Servono telecamere e sicurezza della pena".

"Bisogna lavorare per fare percepire la differenza tra un acquisto tra un negozio online e un negozio fisico, dove c'è qualcuno che ti serve - ha commentato il direttore di Ascom Confcommercio Torino e Provincia Carlo Alberto Carpignano, sul tema delle difficoltà del settore abbigliamento - Bisogna sottolineare il valore della prossimità".

Per quanto riguarda la ristorazione, nonostante i dati siano abbastanza positivi, il direttore segnala un campanello d'allarme sulla difficoltà di trovare lavoratori. "La ristorazione - ha spiegato - evidenzia una difficoltà nell'incrociare domanda e offerta. L'elemento maggiore è la modalità in cui viene svolto il lavoro: serale, nei giorni di festa, con orari non agevoli. La risposta è solo una: formazione professionalizzante di eccellenza, da incrementare alla massima velocità". Il ricorso all'aiuto delle banche