Opera Viva Barriera di Milano: il nuovo manifesto con l'opera Francesca De Angelis

Opera Viva Barriera di Milano, Il Manifesto, il progetto di arte urbana di Alessandro Bulgini che dal 2015 ospita più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di Piazza Bottesini in Barriera di Milano. Il tema di quest’anno è camouflage.

Il primo manifesto camouflage è Candies do not kill children di f.de.a (Francesca De Angelis). Candies do not kill children, in italiano “le caramelle non uccidono i bambini”, è il titolo dell’opera, già di per sé esplicativo del nascondimento messo in atto dall’artista. Il pubblico è chiamato a cogliere l’implicito invito a mangiare caramelle piuttosto che uccidere i bambini. Il manifesto sarà esposto dal 4 al 23 giugno.