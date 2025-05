Prandi in testa ma i voti non bastano: si va al secondo turno all'Università di Torino

Fumata nera all'Università di Torino, nessun Rettore per oggi. Il primo turno delle elezioni non ha visto nessuno dei tre candidati raggiungere il 50% dei voti, e per questo si ricorrerà al secondo turno fissato per l'11 e il 12 giugno.

In caso di nessuna maggioranza nemmeno al secondo turno, ci sarà un terzo turno di ballottaggio tra i due più votati al secondo turno, il 25-26 giugno.