A Carmagnola torna 'Letti di Notte': da Marco Bocci a Rita Pavone, chi sono gli ospiti dell'edizione 2025

Cinque ospiti di fama nazionale, per altrettante serate dedicate ai loro libri (e non solo): è stato annunciato il programma definitivo del Festival letterario-pop “Letti di Notte” 2025, che si svolge a Carmagnola (Torino) dal 10 al 14 giugno compresi.

L’evento, alla sua nona edizione consecutiva, viene nuovamente ospitato all’interno del parco di Cascina Vigna, in via San Francesco di Sales 188; è organizzato dal Gruppo di Lettura Carmagnola e dal Comune di Carmagnola nell’ambito delle iniziative per il Mese della Cultura, con l’obiettivo di diffondere il piacere della Lettura facendo abbracciare tutte le Arti.