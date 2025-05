Un calcio alla beneficienza, al centro sportivo Fulminea una partita in ricordo di Sandro Nibale

Sabato 21 giugno prossimo il centro sportivo della Fulminea (oggi Seven Up) di via Germonio 31, quartiere Aeronautica, organizzerà una partita di beneficienza in ricordo di Sandro Nibale, residente in zona e mancato il 25 febbraio del 2024 a soli 60 anni a causa - sembra - di un edema polmonare improvviso.

L'evento, organizzato In collaborazione con il Sant'Ignazio che gestisce il campo, si terrà a partire dalle ore 18. Il ricavato andrà alla parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore. Per informazioni, e per partecipare, è possibile chiamare Valentino Troisi al 349.5263186 o Denis Figliomeni al 347.6654798.

Si tratta di un appuntamento dalla doppia finalità: da un lato ricordare la figura di Sandro, dall'altro riaccendere lo spirito di comunità del quartiere. Gli ex giocatori della Fulminea torneranno in campo per sfidare una squadra avversaria in una partita amichevole che promette di essere ricca di emozioni. "Un'occasione per ritrovarsi - spiegano gli organizzatori -, ma anche per divertirsi e fare del bene". Dopo il match la serata proseguirà con un momento di festa e aggregazione.