Le quindicesime Abbadiadi arrivano ai calci di rigore

Sono 278, pochi meno dello scorso anno, e per la quindicesima edizione gli organizzatori hanno introdotto una nuova disciplina: i calci di rigore.

Domattina, domenica 1° giugno, alle 8,45, al campo sportivo Fratelli Martin di via Carlo Merlo 6 a Pinerolo si svolgeranno le Abbadiadi. A partecipare saranno gli alunni delle scuole della frazione di Abbadia Alpina dalla prima elementare alla terza media, i bimbi e i ragazzi residenti in frazione (anche se non frequentano le scuole locali) e quelli che partecipano alle attività dell’oratorio.

Le categorie sono 3: Mini (prima, seconda e terza elementare), Junior (quarta e quinta elementare) e Senior (medie).

Le discipline sono: velocità, salto in lungo, lancio del vortex, tiro al bersaglio, basket – tiri liberi, maratonina, kan-jam frisbee (dove si deve fare canestro con il frisbee), bocce curling, staffetta e la novità calci di rigore. Per quest’ultima disciplina, non ci sarà un portiere, tra i pali, ma la porta divisa in sezioni con un corrispondente punteggio e vince chi fa più punti.

Dietro l’organizzazione ci sono più di 70 volontari e la cerimonia di apertura si terrà verso le 9,30: “Coinvolgerà i super 8 di terza media, ovvero i ragazzi che hanno fatto tutte le ultime edizioni, accompagnati dai 5enni, che il prossimo anno potranno iscriversi alle gare”. Le premiazioni sono previste per le 16,30 circa.

In caso di acquazzoni improvvisi, la manifestazione si sposterà al Palaghiaccio di Pinerolo. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.