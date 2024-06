Anarchici in corteo per la Palestina e contro il 41bis. Esposto lo striscione "La Resistenza vive. Free Gaza" [FOTO]

Sono circa 200 gli anarchici che alle 14 si sono ritrovati in piazza XVIII Dicembre, davanti alla vecchia stazione di Porta Susa, per la manifestazione annunciata in favore della Palestina e per dire no al carcere duro.

Gli anarchici hanno esposto uno striscione con su scritto "La Resistenza vive. Free Gaza" dal tetto della vecchia stazione. Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa, anche se a Porta Susa la situazione è apparsa abbastanza tranquilla. Il corteo si è poi mosso prima delle 16 verso il centro città.

La manifestazione era stata annunciata, a livello nazionale, dal fronte insurrezionalista. I manifestanti hanno spiegato di essere scesi in piazza "contro la militarizzazione che da decenni procede a piè sospinto nelle strade, nelle scuole, nelle università e lungo le frontiere. Contro la mobilitazione feroce della società tutta verso la guerra. Contro l’intensificarsi della repressione, dove il 41bis e l’ergastolo ostativo sono l’apice che dà forma al sistema carcerario e alla società che lo necessita". "Questa manifestazione - hanno spiegato - è la prima risposta all'operazione repressiva denominata City, che ha colpito alcuni compagni in merito ai fatti del 4 marzo 2023". Il riferimento è all'operazione della Digos di Torino che aveva portato a 19 misure cautelari e a 75 persone indagate per le violenze durante un corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito.