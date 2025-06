Al Conservatorio Verdi, il Film Music Concert a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Un grande evento musicale che unisce musica e solidarietà.



Domenica 8 giugno alle ore 21 l’Auditorium del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sarà il palco su cui si esibirà l’Orchestra Magister Harmoniae, che, diretta da Elena Gallafrio, con l’arricchimento del coro Parents’ Choir, e con l’alternanza dei cantanti solisti Marta Lauria, Antonia Piccirillo e Diego Amedeo e del violino solista Maria Pia Olivero, eseguirà un bellissimo omaggio alla musica da film composta dai più grandi compositori.



Oltre alle musiche di Hans Zimmer, John Williams, e tanti altri, un grande omaggio sarà tributato a Ennio Morricone considerato un "genio" della musica e anche il compositore più influente della storia del cinema italiano. La sua capacità di creare colonne sonore memorabili, in grado di evocare atmosfere e sentimenti profondi, è stata riconosciuta in tutto il mondo, anche con un Oscar alla carriera.



L'ingresso è gratuito, ma l’evento si propone di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. Pertanto i proventi verranno interamente devoluti alla Fondazione Piemontese per la

Ricerca sul Cancro - Candiolo, contribuendo a finanziare progetti innovativi e a migliorare la cura dei pazienti.



Per info: concertopercandiolo@gmail.com