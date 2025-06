Forni da incasso: la migliore scelta per chi ama il design

In una cucina italiana non può di certo mancare un buon forno. Il forno può servire per molte preparazioni diverse, alcune delle quali sono strettamente legate alla nostra tradizione culinaria.

Oggi sono disponibili diversi modelli di forno, ma a coloro che amano il design consigliamo di optare per un forno da incasso. In questo modo si può integrare direttamente nella propria cucina, rendendolo pienamente parte di un arredamento il più possibile omogeneo.

Quali sono le principali caratteristiche dei forni da incasso? Come funzionano esattamente? Quali parametri vanno considerati prima dell’acquisto? Nelle prossime righe risponderemo a tutte queste domande.

Diversi tipi di forno da incasso

I forni da incasso si possono suddividere a loro volta in diverse tipologie. Vi consigliamo di analizzare con cura i loro pregi per capire quale tipo di forno si adatta meglio alle vostre esigenze. Ecco quali sono:

Tradizionali statici : Questi forni usano delle resistenze sia superiori che inferiori, e sono perfetti per chi ama effettuare delle cotture semplici;

: Questi forni usano delle resistenze sia superiori che inferiori, e sono perfetti per chi ama effettuare delle cotture semplici; Ventilati : Sono forni che hanno una ventola che serve per distribuire il calore. Attraverso la distribuzione del calore si cerca di avere una cottura più omogenea, ma anche più veloce;

: Sono forni che hanno una ventola che serve per distribuire il calore. Attraverso la distribuzione del calore si cerca di avere una cottura più omogenea, ma anche più veloce; Multifunzione: Sono i forni che sono dotati di più funzionalità, unendo le caratteristiche di un forno statico e di un forno ventilato, e aggiungendo ulteriori novità, come la possibilità di grigliare.

Le misure di un forno da incasso

Quali sono le tipiche misure di un forno da incasso? Di solito questi modelli tendono ad avere dimensioni standard, in modo tale da essere facilmente sostituibili nel caso in cui ci siano problemi. Senza misure standard sarebbe un vero problema dover inserire un nuovo forno integrato all’interno dell’arredamento di una cucina.

La larghezza standard è di 60 cm. Per quanto riguarda l’altezza ci sono invece forni standard, che misurano 60 cm, e forni compatti, che hanno invece una misura di 45 cm. Chiudiamo con la profondità, che si aggira tra i 55 e i 58 cm.

Le caratteristiche di un forno da incasso

Fino a questo momento abbiamo analizzato gli aspetti generali, comuni alla maggior parte dei forni da incasso. Adesso invece è il momento di illustrare i parametri da valutare prima dell’acquisto, così da capire quale modello è il migliore per le proprie esigenze.

Noi suggeriamo di verificare la classe energetica, così da contenere il più possibile i consumi. Lo standard minimo da rispettare dovrebbe essere A+, ma più è alta la classe, maggiore sarà il vostro risparmio nel corso del tempo.

Oltre a ciò va considerata la capacità del forno, ossia la grandezza al suo interno, da scegliere in base al numero di persone per le quali siete abituati a cucinare. In generale la capacità si aggira tra i 60 e gli 80 litri.

I nuovi modelli sono spesso dotati di display innovativi, che consentono di programmare facilmente le varie funzionalità di cui è dotato il forno. Inoltre alcuni forni da incasso sono persino dotati di funzionalità smart, con la connessione Wi-Fi che consente di controllarli da remoto attraverso il proprio smartphone.





