Le masche diventano marionette con i bambini dell’Istituto comprensivo Pinerolo 4 [VIDEO]

Arriva ‘MASKE!’ Il progetto cinematografico dei bambini di Pinerolo che trasforma le masche della tradizione piemontese in marionette.

L’iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo Pinerolo 4, in collaborazione con le associazioni culturali ‘Don Quixote’ e ‘Baco’, ha coinvolto oltre 100 alunni delle classi di quarta elementare dei plessi Costa, Parri, Buriasco e Macello.

Il progetto, partito a ottobre 2024, ha preso forma come un percorso di narrazione audiovisiva ispirato agli antichi racconti legati alle masche. Una figura del folclore piemontese, dotata di poteri sovrannaturali e protagonista di leggende misteriose e a tratti inquietanti.

Il cuore del progetto è stato la realizzazione di un film, scritto, sonorizzato e interpretato dagli stessi bambini, ma con una particolarità: i protagonisti in scena non sono gli alunni in carne e ossa, bensì marionette create appositamente e reinterpretate in chiave cinematografica. Una scelta presa per portare in scena qualcosa di diverso, come spiega Diego Scarponi della ‘Don Quixote’, direttore del film e responsabile scientifico del progetto: “L’idea di usare le marionette nasce dalla volontà di fare qualcosa di differente, evitando di portare i bambini in scena direttamente. Abbiamo scelto di trasfigurare la narrazione e affidarla a personaggi animati”.

Il racconto si sviluppa in quattro storie, legate ciascuna a una stagione e a una fase lunare, con un forte impatto simbolico. Le vicende, ispirate a fiabe tradizionali, sono state rivisitate dai bambini stessi per affrontare tematiche contemporanee come il bullismo, l’ecologia, la paura dell’ignoto, la fantasia e l’inclusione. Una narrazione in grado di intrecciare le radici culturali del territorio con l’immaginario infantile (ma non solo) contemporaneo.

I bambini hanno partecipato a ogni fase della produzione, dalla scrittura dei dialoghi, alla creazione delle canzoni e delle filastrocche, dalla costruzione delle scenografie fino alla registrazione delle voci: “Mi piace sottolineare che noi abbiamo dato una scatola narrativa, ma tutto ciò che ci si trova dentro è stato messo dall’operato dei ragazzi che hanno partecipato attivamente”, precisa Scarponi, che conclude con una riflessione affettuosa: “Mi piace pensare che questo film resti nel tempo e tra 20 anni, i bimbi possano rivederlo con una nota di commozione”.

Accanto alla produzione cinematografica, si sono svolti anche laboratori formativi sul linguaggio fotografico e teatrale. Alcune classi sono state guidate nell’esplorazione del linguaggio della fotografia stenopeica e del collage fotografico, realizzando immagini che ritraggono le marionette e le scenografie del film. Altre, invece, hanno affrontato la fotografia narrativa e teatrale con attività ludiche e creative.

Dopo le prime proiezioni riservate alle famiglie e agli studenti, tenutesi il 21 e il 22 maggio. La prossima ‘première’, aperta alla cittadinanza, si terrà domani, mercoledì 4 giugno, alle 18, al ‘Teatro Incontro’ di via Caprilli 31 a Pinerolo. Ingresso libero.