Viabilità, strada dell'Eremo più sicura: ecco gli interventi che faranno felici i residenti e i turisti

Buone notizie per tutti i residenti della collina torinese e per tutti i turisti che visiteranno prossimamente questo angolo suggestivo di Torino: negli ultimi giorni, infatti, sono stati realizzati una serie di interventi di manutenzione stradale che sicuramente li renderà felici.

I lavori

Strada dell'Eremo, una delle direttrice più note e frequentate della collina, è stata infatti dotata di una nuova segnaletica che migliorerà in modo significativo la viabilità e la sicurezza stradale per chi si sposta con ogni tipologia di mezzo di trasporto. Tutto questo avviene in corrispondenza del civico 85.

Attenzione alla mobilità attiva

La nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale, prevede strisce bianche sulla pavimentazione stradale per invitare i mezzi a motore a rallentare, attraversamenti e percorsi pedonali, una nuova cartellonistica con attenzione particolare alla mobilità attiva: “L'obiettivo – spiegano della Circoscrizione 7 – è quello di contenere la velocità delle auto e garantire maggior sicurezza per pedoni e ciclisti”.