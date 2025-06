Nell'ex carcere "Le Nuove" un deposito per il Tribunale e la Procura di Torino

Nel seminterrato dell'ex carcere "Le Nuove" verrà realizzato un deposito a servizio del Tribunale e della Procura di Torino, all'interno del Braccio VI. Il via libera all'intervento questa mattina su proposta della vicesindaca Michela Favaro.

Il protocollo d'intesa

Negli anni l’ex edificio penitenziario è stato oggetto di diversi lavori, al fine di sistemare tutte quelle attività che non trovano spazio nel vicino Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”. All'epoca la Città di Torino, l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Giustizia e dell’Economia sottoscrissero un Protocollo d’Intesa per l’ampliamento della nuova sede degli uffici giudiziari nelle “Le Nuove”.

A marzo 2025 è stata approvata una variante per il completamento dei lavori, con l'obiettivo di migliorare l’intervento. Al Comune saranno assegnati 50mila per per la progettazione dei depositi.