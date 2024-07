Alfredo Ballatore, nuovo coordinatore alla Cinque: “l territori periferici non devono perdere attrattività”

È Alfredo Ballatore il nuovo coordinatore alla commissione alle Attività produttive e Lavoro della Circoscrizione 5. Tra le fila di Fratelli d’Italia prende il testimone dalla consigliera Carmela Ventra che nei giorni scorsi ha lasciato l’incarico. Il passaggio di consegne è avvenuto nel consiglio circoscrizionale di giovedì scorso 18 luglio.

"Voglio ringraziare anzitutto e pubblicamente, per il lavoro svolto chi mi ha preceduto per l'impegno profuso in questi due anni e mezzo di mandati - è il commento di Ballatore - ringrazio il mio partito Fratelli d'Italia e il presidente Enrico Crescimanno per la fiducia accordata nonché tutti i colleghi di giunta che mi hanno accolto e tutta maggioranza che mi ha sostenuto. Sarò al servizio di tutti!”.

"Nell’ambito territoriale in cui viviamo - spiega Ballatore - vi è una forte presenza di complessi commerciali di grande distribuzione, questo penalizza di gran lunga chi da generazioni ha offerto la propria professionalità nonché la propria vita dedicandola al commercio di prossimità, pertanto ritengo sia importantissimo mantenere la nostra realtà legata anche al piccolo esercizio, con peculiarità di artigianato ma non solo”.

"Serve credere nello sviluppo delle Feste di Via e nei mercati tematici - è l’impegno di Ballatore - divenuti ormai importanti occasioni di incontro e richiamo. Ritengo che la valorizzazione della nostra realtà Circoscrizionale, come luoghi caratteristici e vivibili dalla cittadinanza, sia l’elemento fondamentale per preservare il tessuto commerciale per aumentare l’attrattività turistica, altro settore da sviluppare nei prossimi anni. Senza dimenticare che gli esercizi di vicinato svolgono un servizio fondamentale per le persone che hanno meno possibilità di spostamento, come gli anziani: i negozi di vicinato servono anche per garantire la vita autonoma a questi soggetti.”

"Bisogna assolutamente evitare che il territorio, anche quello periferico, perda l’attività, - è il monito del neo coordinatore - la varietà merceologica e di esercizi che finora lo ha reso attrattivo e competitivo ma soprattutto può determinare anche un ottimo deterrente per il contrasto alla micro criminalità. Occorre quindi preservare e valorizzare i punti di forza esistenti e prevenire possibili problemi futuri, primo fra tutto il permanere di locali sfitti.”

Tra le proposte avanzate c’è quella di attivare una serie di strumenti per facilitare il riutilizzo dei locali sfitti della zona prendendo esempi altri Comuni.

"Partendo da un censimento permanente di negozi e spazi commerciali sfitti - spiega Ballatore - è possibile agire su più fronti, prevedendo agevolazioni su IMU, Cosap e Tari per nuove attività in aree critiche e proprietari che concedono riduzioni del canone o danno in locazione immobili ad affitto calmierato. Non è più possibile assistere ad uno scollamento tra il tessuto economico del territorio e l’Ente di prossimità come la Circoscrizione.”

C’è poi il tema del Lavoro e della formazione dei giovani che, per Ballatore, "devono procedere parallelamente per garantire nuova linfa alle attività ed il giusto ricambio generazionale. Ritengo assolutamente indispensabile che si debbano attivare dei tavoli di concertazione permanenti per andare incontro alle varie realtà territoriali e dai quali trarre anche proposte, sull’esempio di quelli dedicati agli immobili residenziali, con agevolazioni per i proprietari aderenti, coinvolgendo le associazioni di intermediazione immobiliare per promuovere il progetto e sensibilizzare i proprietari verso l’abbattimento dei canoni d’affitto. Ma anche favorire tutte le iniziative che contribuiscono a utilizzare comunque i locali: vetrine temporanee, concessione in uso ad associazioni o artisti.”