Il light hotel Byron di Riccione per godere il mare e le bellezze della riviera romagnola

L'estate sta entrando nel vivo, milioni di italiani si preparano a partire per le ferie e come sempre la riviera romagnola sarà una delle mete preferite.

Se volete una sistemazione di ottimo livello, a pochi metri dal mare, per trascorrere qualche giorno di relax il light hotel Byron di Riccione è una soluzione ideale, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Situato in via Carducci 11, non lontano dalla stazione, permetterà di vivere le bellezze della vita diurna e di quella notturna di una delle località più ricercate dell'estate italiana.

Cos’è un light hotel? È cambiare i ritmi della vita della quotidianità… ritornare ad essere protagonisti del tempo che si vive! Il tuo soggiorno al Light Byron Hotel ti consentirà di riappropriarti del tuo tempo e di viverlo appieno. Una vacanza all’insegna della leggerezza e della libertà… Grazie alla nostra ottima posizione puoi raggiungere la spiaggia in un lampo!! Siamo nel cuore si Riccione a pochi metri da viale Dante e viale Ceccarini.

Goditi la semplicità delle camere del Byron Hotel, al loro interno troverai tutto ciò che ti serve per vivere la tua vacanza in stile light. Verrai piacevolmente avvolto da una sensazione di leggerezza e accoglienza, l’ideale per ricaricarti dopo una divertente giornata al mare o una notte magica tra i locali e le luci di Riccione.

Le nostre camere sono luminose, arredate in stile giovane e dai toni rilassanti.

Per tutte le info: https://www.hotelbyronriccione.it/