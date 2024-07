Spacca distributore in Barriera e porta via 700 euro di medicinali: arrestato 24enne

Ha spaccato l’espositore dei medicinali di una farmacia di Corso Giulio Cesare, nel pieno del quartiere di Barriera di Milano, per portarsi via oltre 700 euro di merce. Il fatto è avvenuto questa mattina. Un 24 enne, originario dell’est Europa, é stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.