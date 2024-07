Emanuel Cosmin Stoica il nuovo Garante per la disabilità a Venaria

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 24 novembre 2023, a Venaria si è istituita la figura del "Garante per la disabilità", con lo scopo di rafforzare l'osservatorio permanente sui problemi legati alla materia tutta e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale. La nomina del Garante è avvenuta grazie alla mozione presentata dalla maggioranza e votata all’unanimità nel Consiglio comunale del 23 novembre 2022.

Il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi: «Una figura importante, ora presente anche nel nostro Comune. Ricordo che possono rivolgersi al Garante coloro che versano in condizioni di disabilità, i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone svantaggiate e anche le associazioni, le organizzazioni di volontariato e i soggetti del terzo settore senza scopo di lucro, aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità. Al dott. Stoica diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro: c’è tanto da fare!».

L’istituzione del Garante rientra tra gli obiettivi del “Comune amico della famiglia” ed è motivo in più per aumentare l’attenzione sulle misure per le fasce più deboli. Il Centro Famiglie di Venaria Reale è stato individuato per fare da coordinatore tra le varie istituzioni e gli interventi concordati per il progetto “Comune amico della famiglia”, di cui il nostro Ente ha ottenuto la certificazione nel corso dell’anno 2023. Il suo compito, a titolo gratuito, promuove la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l’inclusione sociale delle stesse.

Emanuel Cosmin Stoica, Garante della disabilità della Città di Venaria Reale: «Sono onorato di aver ricevuto questo incarico e di poter contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità nel Comune di Venaria Reale. Questo mandato rappresenta per me una straordinaria opportunità per lavorare a stretto contatto con tutti i cittadini e promuovere un cambiamento significativo. Credo fermamente che una società inclusiva e accessibile sia una società più giusta e forte. Il mio impegno sarà volto a garantire l’effettiva realizzazione dei diritti di tutti i cittadini con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo l’inclusione sociale e abbattendo le barriere, siano esse fisiche, sociali o culturali. Mi auguro che la mia figura possa diventare un punto di riferimento per chiunque necessiti di supporto e orientamento, e che insieme si possano creare politiche sempre più inclusive e attente ai bisogni delle persone con disabilità. Ringrazio il sindaco Fabio Giulivi e l’assessore Paola Marchese per la fiducia accordatami e sono pronto a collaborare con tutte le istituzioni, le associazioni e i cittadini per fare di Venaria Reale un luogo realmente inclusivo».

Nominato con Decreto Sindacale n. 13 del 23 maggio 2024, riceve su appuntamento presso la sede comunale di via Goito n. 4 (ingresso disabili da piazza Pettiti), il primo giovedì del mese, dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Il servizio, a cura della Città di Venaria Reale, Centro per le Famiglie, CISSA, Cooperativa sociale P.G. Frassati, sarà attivo dal prossimo mese di settembre. Per prenotarsi, telefonare all’URP - Ufficio Relazioni col Pubblico, ai numeri: 011.4072214 - 210 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00. Altresì, il Garante per la disabilità può essere contattato scrivendo alla mail: garantedisabilita@comune.venariareale.to.it