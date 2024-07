Voragine in Corso Grosseto, il presidente della 5 scrive al Comune: “Così penalizziamo il commercio”

Una grande voragine si è aperta nei giorni scorsi, probabilmente dovuta alla grande quantità di pioggia scesa negli ultimi mesi, in Corso Grosseto , nel controviale che costeggia via Casteldelfino , tra i quartieri Borgo Vittoria e Madonna di Campagna .

La situazione, come segnalato dal coordinatore della commissione ai Lavori Pubblici della Circoscrizione 5 Bruno Francavilla , va avanti da almeno tre settimane. Per motivi di sicurezza è stata istituita la chiusura di quel tratto di controviale. Una situazione che, come riporta il presidente della Circoscrizione Enrico Crescimanno , sta generando malcontento tra i commercianti che opera in quest’area. Lo stesso Crescimanno ha scritto in queste ore agli assessori competenti ( Francesco Tresso , lavori pubblici, Chiara Foglietta , mobilità, e Paolo Chiavarino , commercio). La lettera del presidente di Circoscrizione

“Purtroppo non possiamo intervenire come circoscrizione per risolvere questa grave emergenza - ha scritto Crescimanno - I commercianti chiedono insistentemente la riapertura del controviale per poter riprendere la normale attività. Chiediamo di intervenire in modo straordinario per ripristinare la piena funzionalità del controviale, andando incontro alle esigenze dei commercianti.”