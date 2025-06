Addio all'ex circolo Ettore Valli: a breve al via i lavori di demolizione

Addio all’ex circolo ricreativo Ettore Valli. Tramontata l'ipotesi di utilizzarlo come deposito per il vicino cantiere di piazza Baldissera, resta un'unica soluzione: la demolizione. A chiarirlo in Sala Rossa la vicesindaca della Città, Michela Favaro, rispondendo ad un'interpellanza della consigliera dei Moderati, Ivana Garione.

La motivazione? "L'avanzato stato di abbandono e compromissione, che costituiscono per il territorio una fonte di pericolo e di degrado ambientale".

Da circolo socialista a balera

Ex storico circolo socialista, negli anni è divenuto negli anni centro di aggregazione con un palco, una zona bar e una pista da ballo e poi chiuso nel 2017 a seguito di un lungo contenzioso legale.

Un luogo, porta del quartiere Borgo Vittoria, divenuto problematico a causa dell’occupazione di abusivi, tossicodipendenti e spacciatori. Nell’ottobre 2022 era stata ripulita l’area da Amiat e successivamente il proprietario del circolo aveva provveduto all’abbattimento degli immobili.

Da qui era partito un percorso di progettazione partecipata con la cittadinanza con l’obiettivo di trovare una destinazione per questo luogo, molto caro ai residenti del quartiere. Ora arriva la sentenza finale: è da abbattere.

Le date

Ed il Comune ha fissato anche date precise: i lavori nell'ex sito di via Stradella 15 sono stati appaltati ed inizieranno entro fine giugno. Il cantiere durerà circa 90 giorni e dovrebbe essere terminato entro il 30 settembre 2025.

Via la pavimentazione e le piante ammalorate

Prevista la demolizione della pavimentazione, del piccolo locale in muratura in fondo all'area, l’abbattimento di piante (a basso fusto) ammalorate e la rimozione dei rami degli alberi potati. Al posto dell'ex circolo dovrebbe essere seminato un prato: il costo complessivo degli interventi è di 65mila euro.