Un luogo di Torino per Papa Francesco: la Circoscrizione 3 dice sì

E' stato approvato all’unanimità, nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 3, l'ordine del giorno - primo firmatario il consigliere del Pd, Marco Titli - che chiede l'intitolazione di un luogo della città a Jorge Mario Bergoglio (Papa Francesco). Venuto a mancare lo scorso 21 aprile, Francesco è stato il 266esimo Pontefice della storia e - con i suoi 88 anni - il più anziano in carica dopo Leone XIII, morto a 93 anni. Il suo pontificato è cominciato il 13 marzo del 2013. "Papa Francesco è stato un forte sostenitore del dialogo - si legge nel testo -, e pensiamo che un luogo dedicato a una figura così influente a livello globale possa diventare punto di riferimento e ispirazione per i nostri cittadini, promuovendo riflessione e impegno civile e sociale".

Il commento



"Papa Francesco ha rappresentato in un periodo di veloci e molteplici trasformazioni, una guida per il pianeta. Il suo motto che ha lasciato, in particolare a chi detiene ruoli di leadership era: 'non occupare spazi ma creare dei processi che durano nel tempo' - racconta Titli -. Importante quindi non solo il suo impegno spirituale e per la Pace, ma anche la creazione di processi nuovi. Con l'enciclica Laudato Sì e con il movimento Economy Of Francesco, ha saputo lanciare una sfida mettendo insieme scienziati, Premi Nobel e cittadini di ogni parte del mondo per la salvaguardia della Terra e per un'economia giusta. E poi non possiamo dimenticare le sue battute in piemontese durante le udienze e il suo legame speciale con Torino. Nella sua visita del 2015 nella nostra città ha compiuto un gesto unico, andando per la prima volta in un tempio valdese. Un gesto di riconciliazione enorme. Per questo e per mille altre ragioni, il Consiglio della Circoscrizione 3 ha approvato un documento che chiede al Comune di Torino di dedicare un luogo a Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)".