Marijuana e crack in Barriera, due le persone arrestate

La Polizia di Stato, unitamente a personale dell’Esercito Italiano, ha tratto in arresto, a Torino, durante un servizio straordinario del controllo del territorio, due cittadini stranieri di quaranta e ventitré anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In Corso Vigevano i poliziotti del Commissariato di Barriera di Milano hanno individuato un cittadino nigeriano che si comportava in maniera sospetta, in quanto stava forzando uno sportello del contatore dell’acqua, probabilmente al fine di occultare dello stupefacente.

Gli operatori, avvicinandosi all’uomo, avvertivano un forte odore di cannabis e gli chiedevano di fare accesso alla sua abitazione per un controllo. Nonostante l’uomo tentasse di ingannarli, indicando un alloggio diverso, tale tentativo non sortiva effetto: la perquisizione del suo appartamento consentiva il rinvenimento di quasi 600 grammi di marijuana e di una ventina di grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte allo smercio, oltre a materiale vario utile al confezionamento.

Altri 10 grammi di crack sono stati sequestrati a carico di un cittadino senegalese, controllato in Corso Palermo, anch’egli arrestato. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti; per il cittadino nigeriano è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Torino, dopo la scarcerazione.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.