Trappole per cattura di animali selvatici sequestrate al mercatino

Tra i banchi del mercatino dell’usato di domenica 20 in stradale Fenestrelle a Pinerolo c’era chi vendeva delle trappole per la cattura degli animali selvatici. Le guardie venatorie della lac hanno notato le trappole a scatto prevalentamente per uccelli, note come ‘sep’ e le hanno sequestrate, sanzionando il venditore.

Sono costituite da costituite da archetti metallici azionati da una molla che scatta non appena la preda afferra un’esca collegata al meccanismo di azionamento. La loro detenzione è vietata dalla legge eppure non è la prima volta che la Lac interviene al mercatino dell’usato: nei mesi scorsi erano state sequestrate delle tagliole.