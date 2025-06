L'albero dei regali torna a fiorire: alla Casa del Teatro l'estate dei bambini è tra spettacoli, arte e merende

Anche quest’estate la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani si trasforma in un mondo incantato fatto di colori, storie e fantasia. Da domenica 8 giugno, torna “L’Albero dei Regali”, il format ideato dalla Fondazione TRG che fa dei bambini non semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti di avventure teatrali indimenticabili.

Al centro della proposta ci sono le Merende d'Artista, un ciclo di spettacoli pensato per avvicinare i più piccoli all’universo dell’arte attraverso il linguaggio magico del teatro. Ogni domenica mattina, un nuovo viaggio interattivo condurrà le famiglie alla scoperta dei grandi maestri del Novecento: i mondi circensi di Picasso, gli animali di Frida Kahlo, la luce della Provenza di Van Gogh, i violini sognanti di Chagall, i pesci rossi di Matisse e le ninfee eteree di Monet sono solo alcune delle suggestioni che prenderanno vita sul palco.

Gli attori-narratori guideranno i bambini in rocambolesche avventure teatrali, dove i capolavori della pittura si trasformano in storie da vivere in prima persona, tra forme straordinarie, colori vivaci e atmosfere incantate. Un’occasione preziosa per giocare con l’arte, scoprirla e condividerla, in un’esperienza pensata per stimolare la creatività, l’immaginazione e la partecipazione attiva.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 anni in su e si conclude ogni volta con un momento conviviale: una gustosa merenda-buffet offerta dalla Fondazione TRG in collaborazione con la Centrale del Latte di Torino.

Dove e quando

Ogni domenica mattina alle ore 11 a partire dall'8 giugno

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266

Età consigliata: dai 5 anni

Biglietti 8 euro. Prenotazioni: tel. 389/2064590 - web www.casateatroragazzi.it