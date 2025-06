On & Off, giovani e cortometraggi: a San Salvario l'evento che anticipa il Moonstep International Short Film Festival

Fino a domani, domenica 8 giugno, il quartiere San Salvario ospita di On & Off, l’evento dedicato al cinema cortometraggio e ai giovani che avrà sede al centro culturale Antro in Largo Saluzzo 34/E.



Una tre giorni di proiezioni, talk e workshop per presentare il festival di cortometraggi europeo Moonstep International Short Film Festival, a settembre.



L’evento On & Off rappresenta la prima occasione per discutere i suoi temi e far conoscere al pubblico gli obiettivi del festival.

Il tema principale della prima edizione del Moonstep International Short Film Festival è "(Dis)connected by Frames". I giovani creativi sono stati invitati a presentare creazioni in formato cortometraggio per esplorare il tema della connessione e della disconnessione in tutte le sue forme. Durante On & Off, verranno svolte le prime proiezioni dei cortometraggi presentati e il pubblico verrà coinvolto in una serie di attività e laboratori dedicati ad approfondire le tematiche del Festival.

Il Moonstep International Short Film Festival nasce nel contesto del progetto Be Unit, co-finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Erasmus+. Be Unit è un progetto di protagonismo giovanile che vuole coinvolgere 45 giovani – di età compresa tra i 18 e i 25 anni – nella progettazione e organizzazione di un Festival internazionale di cortometraggi.

Allo stesso tempo, il linguaggio audiovisivo diventerà uno strumento utile per avviare un’azione di advocacy giovanile, intesa come forma di attivismo volta a portare le voci, i bisogni e le idee delle nuove generazioni all’attenzione delle istituzioni locali, nazionali ed europee.



Il Festival si terrà a Torino dal 19 al 22 settembre 2025. Gli eventi introduttivi come On & Off, sono organizzati con l'obiettivo di riunire un pubblico giovane e creativo e di far conoscere il Festival, con un programma ricco e diversificato di cortometraggi. Nuove voci e nuove prospettive sono i concetti guida del Festival e del progetto in cui nasce.

La call per i cortometraggi, rivolta a esordienti e registi under 35, si è chiusa il 13 maggio 2025 e ha visto la candidatura di oltre 1500 corti da 73 Paesi.