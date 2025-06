Chieri si trasforma in palco a cielo aperto: torna il Nice Festival, otto giorni di circo contemporaneo e meraviglia urbana

Il cuore di Chieri batte al ritmo del circo contemporaneo. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il Nice Festival, la manifestazione ideata dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, in programma dal 13 al 20 giugno tra piazza Cavour e il suggestivo Complesso San Filippo. Otto giorni di spettacoli, laboratori, performance e poesia urbana, con oltre 40 artisti internazionali e una proposta culturale che si rivolge a tutte le età.

Il Nice Festival è molto più di una rassegna: è una vera invasione creativa dello spazio pubblico, un laboratorio permanente in cui il circo, il teatro di figura, la danza e la musica si fondono per generare stupore e riflessione. Lo sottolinea Paolo Stratta, direttore di produzione del Centro blucinQue Nice, che parla di "un modello di cooperazione e un veicolo di pace attraverso l'arte".

Artisti internazionali, bambini, famiglie e territorio

L'edizione 2025 si apre venerdì 13 giugno con un tris di proposte in piazza Cavour: "Manoviva" di Girovago e Rondella Family Theater, uno spettacolo per 35 spettatori all’interno di un camion teatro, in replica per tutto il weekend; il laboratorio gratuito Social Circus Open Lab della Fondazione UCI, dedicato al gioco e alla scoperta degli attrezzi circensi; e lo spettacolo "Antipodi" della compagnia Dromosofista, poetico viaggio di teatro di figura, anch'esso replicato nei giorni successivi.

La sera, alle 21.30, si entra nel vivo al San Filippo con Exploit, creazione firmata Accademia Cirko Vertigo: una carrellata di numeri unici e personali, con giovani artisti da Italia, Francia, Brasile, Bulgaria, Spagna, Regno Unito e Svezia. Lo spettacolo sarà in scena anche sabato e domenica, sempre con cast diversi.

Non mancano appuntamenti gratuiti come il "Vertigo Cabaret" (sabato 14 alle 18.30 in piazza Cavour) con performance aeree e acrobatiche e l'intervento musicale dei Drum Theatre, collettivo inclusivo che suona pentole, bidoni e oggetti quotidiani con una carica travolgente (venerdì 13 e martedì 17).

Da Calvino alla crisi climatica

Nei giorni successivi, la rassegna propone una programmazione serale intensa e originale. Martedì 17 al San Filippo va in scena "Sic Transit" di MagdaClan, ironica e toccante riflessione sull’umano e sul divino. Mercoledì 18 è il turno di "Puccini Dance Circus Opera" della compagnia blucinQue, diretto da Caterina Mochi Sismondi: un coro di donne che rilegge l'opera lirica da una prospettiva contemporanea, tra danza, circo e lotta per l'identità femminile.

Il festival chiude la sua corsa giovedì 19 con "Fili invisibili" del Collettivo 6tu, ispirato alle opere di Italo Calvino. Un viaggio circense tra città immaginate, storie interrotte e visioni cosmiche, in cui gesto e acrobatica diventano racconto.

Focus giovani: ogni mattina uno spettacolo per i centri estivi

Un'intera sezione è dedicata ai ragazzi dei centri estivi: da lunedì 16 a venerdì 20 giugno, ogni mattina si apre con “ABCircus”, incontro/laboratorio con Matilde Rizza, seguito dallo spettacolo “Goodbye Apocalypse” (regia di Alessandra Simone), ispirato ai temi dell’Agenda 2030. Un modo intelligente per parlare ai giovani di sostenibilità, ambiente, futuro e responsabilità attraverso il linguaggio del corpo, del gioco e del sogno.

Un festival che unisce cultura e comunità

"Il Nice Festival rappresenta un momento di incontro e contaminazione culturale nel cuore della città", sottolineano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura Antonella Giordano, "con un occhio di riguardo ai più piccoli e alla dimensione educativa dell’arte".

Info

Piazza Cavour e Complesso San Filippo, Chieridal 13 al 20 giugno 2025Biglietti da 2 a 12 euro su Vivaticket o presso le sedi del festivalInfo: www.blucinque.it

