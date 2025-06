Scuola di montagna 2025: aperta la call per futuri abitanti

È ufficialmente aperta la call per la Scuola di Montagna 2025, la residenza di formazione e orientamento per futuri abitanti della montagna promossa da Città metropolitana di Torino con la collaborazione del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino e di SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale.





L’obiettivo della Scuola di Montagna è supportare persone, gruppi e famiglie che stanno progettando di vivere e/o lavorare nelle terre alte, attraverso attività di formazione, informazione e confronto sulle opportunità, i servizi e le buone pratiche presenti nelle valli torinesi, e tramite momenti di esplorazione e incontro con le attività produttive del territorio.





Lanciata nell'autunno del 2022, la Scuola conta ormai tre edizioni e l'accompagnamento di più di 60 partecipanti nella definizione dei propri progetti di vita e lavoro nelle terre alte attraverso il confronto diretto con esperti e con attori locali nei territori della Val Susa (Bussoleno e Codove), della Valli di Lanzo (Viù e Usseglio) e della Val Pellice (Torre Pellice, Bobbio Pellice e Rorà).





Quest’anno la residenza porterà i suoi partecipanti alla scoperta del territorio della Valle Orco, facendo base nel Comune di Sparone dal 3 al 5 ottobre.





"Siamo felici di annunciare l'apertura della call per la Scuola di Montagna 2025" afferma Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino. "Questa iniziativa, frutto della preziosa collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e SocialFare, rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno per il rilancio e lo sviluppo sostenibile delle terre alte. La Scuola di Montagna è uno strumento concreto per supportare chi sogna una vita o un'attività professionale nelle nostre valli, offrendo formazione e opportunità. Dopo la Val Susa, Valli di Lanzo e Val Pellice, sarà la Valle Orco ad essere oggetto di studio. Un'occasione unica per riscoprire il valore inestimabile del nostro territorio montano.”





La partecipazione è riservata a 20 persone da tutta Italia. La Scuola di Montagna è strutturata in 3 giornate di attività in loco, progettate per approfondire alcune macrotematiche: avvicinamento al contesto montano, abitare in montagna, lavorare in montagna.





C’è tempo fino al 13 luglio per candidarsi compilando il modulo al link http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/politiche-per-i-territori/vivere-e-lavorare-in-montagna/scuola-di-montagna