A Torino esperti internazionali per discutere il futuro della difesa biologica delle piante

Mercoledì 11 giugno alle ore 16.30, nell’Auditorium del Complesso Aldo Moro dell’Università di Torino (Via Verdi), si tiene la tavola rotonda “Una strada tortuosa per la registrazione di biopesticidi: ostacoli e opportunità”, organizzata dall’Ateneo torinese nell’ambito del XVII Incontro del Gruppo di Lavoro “Difesa biologica ed integrata dai patogeni delle piante – Dai microbi ai microbiomi per la Salute Circolare”.

L’evento è un’importante occasione di confronto tra comunità scientifica, aziende produttrici e distributrici di agrofarmaci, rappresentanti del mondo agricolo e istituzioni. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo sul ruolo dei biopesticidi nella difesa delle colture e sulla necessità di snellire le procedure regolatorie, al fine di mettere a disposizione degli agricoltori strumenti innovativi, efficaci ed ecocompatibili.

Accelerare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile è una delle sfide chiave della strategia europea “Dal produttore al consumatore”, che punta a ridurre del 50% l’uso di pesticidi entro il 2030. In questo contesto, i biopesticidi – prodotti fitosanitari a base di microrganismi – rappresentano una delle alternative più promettenti. Tuttavia, il loro iter di registrazione in Europa resta lungo e complesso.

Durante la giornata interverranno esperti di rilievo internazionale, tra cui Domenico Deserio (Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione Europea), Jennifer Lewis (Direttrice Esecutiva dell’IBMA – International Biocontrol Manufacturers Association), Gianfranco Romanazzi (Presidente dell’Associazione Italiana di Protezione delle Piante) e Baldissera Giovani (Coordinatore dell’associazione ambientale EUPHRESCO, con sede a Parigi). Saranno presenti anche rappresentanti del mondo agricolo, portavoce delle esigenze e delle difficoltà del comparto produttivo.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti gli interessati. È possibile seguire l’incontro sia in presenza che da remoto, previa registrazione al seguente link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/P5KHlq3cT2iTtDJyCIVp9w

Passcode: 830731

Per ulteriori informazioni: https://www.iobctorino2025.org