Dalle letture per famiglie ai consigli dell'avvocato: tutti gli appuntamenti della biblioteca di Chieri

La Biblioteca civica di Chieri propone un’iniziativa speciale pensata per i giovani lettori e lettrici: "un libro a sorpresa", selezionato in base alle preferenze personali di ciascun partecipante. Basterà compilare un modulo, dove sarà possibile indicare i propri interessi e i generi letterari preferiti, permettendo così di avere un consiglio di lettura personalizzato in prestito. Durante l'incontro di giovedì 26 giugno 2025 (dalle ore 15 per la fascia 7-10 e dalle ore 17 per la fascia 11-13 anni) in cui avverrà la consegna del "libro a sorpresa", presso il laboratorio di lettura adulti della Biblioteca civica di Chieri, verranno anche svolte delle letture per scoprire generi, libri e autori pensati per stimolare la curiosità e l’interesse dei partecipanti, con l’obiettivo di ampliare il loro orizzonte di lettura e arricchire il bagaglio culturale di ognuno.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA