Lavori sulle provinciali del torinesi: interruzioni a Pont Canavese e a Fenestrelle

I lavori per la realizzazione del Lotto A dell’acquedotto della Valle Orco comportano la chiusura al transito della Strada Provinciale 49 di Ribordone tra il km 0 e il km 0+135 nel territorio del Comune di Pont Canavese nei giorni lavorativi fino a lunedì 7 luglio , con l’accesso garantito ai residenti e ai mezzi di soccorso. La chiusura non si protrarrà comunque oltre il termine dei lavori. Sempre nel territorio di Pont Canavese, i lavori per l’acquedotto della Valle Orco comportano l’istituzione del senso unico alternato sulla Provinciale 460 del Gran Paradiso tra il km 38+970 e il km 39+120.

In Val Chisone, per consentire la ricostruzione di un muro franato, è stata prevista la chiusura al traffico della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre tra il km 24+400 e il km 24+500 nel territorio del Comune di Fenestrelle, dalle 7 di mercoledì 11 giugno alle ore 18 di venerdì 13 giugno .