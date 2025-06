Panchine in plastica e fioriere resistenti agli urti delle auto in arrivo Luserna San Giovanni

La plastica di ‘secondo riciclo’ prende il posto del legno per le panchine di Luserna San Giovanni. Arriveranno anche cestini più capienti e fioriere resistenti agli urti delle auto. Continua il rifornimento di nuovi elementi di arredo urbano per sostituire quelli usurati dal tempo o vandalizzati. A fine maggio, infatti, dagli uffici comunali è partito un altro ordine di panchine in plastica di secondo riciclo uguali a quelle già sostituite al Bersaglio, al parco di via Masel e al parco della Rimembranza, vicino al parco giochi di via Ribet. “La fornitura era già partita lo scorso anno e con questo ultimo ordine arriviamo ad avere a disposizione una trentina di panchine e una cinquantina di cestini che sostituiremo al bisogno nelle diverse zone del paese” spiegano dall’ufficio tecnico. Mentre le panchine sono costruite in materiale riciclato per la seconda volta, che riproduce l’aspetto del legno, e che dovrebbero essere più resistenti alle intemperie, i cestini nuovi sono più capienti degli attuali e con coperchio: “Questo per evitare che strabordino di rifiuti come ogni tanto accade” specificano.

Si prevede che buona parte dei cestini sia sostituita tra giugno e agosto. “Ma si tratta solo di una parte degli interventi per il rinnovo dell’arredo urbano in programma – avvertono dall’ufficio tecnico –. Quest’anno infatti abbiamo avuto a disposizione circa 35.000 euro con cui abbiamo acquistato anche nuove fioriere in ferro che sostituiranno alcune di quelle in legno danneggiate dalle automobili. La sostituzione di queste partirà a luglio da via Roma”.