I numeri del Teatro Concordia nell’anno del decimo anniversario: 59 spettacoli, 25 concerti, più di 80mila spettatori

La stagione 2024/2025 “Venti d’incanto” ha celebrato i venti anni del Teatro Concordia di Venaria Reale (TO) con un calendario ricco di spettacoli dai linguaggi inediti e diversi che hanno incantato il pubblico: 59 spettacoli in programma, tra cui 8 Favole a Merenda dedicati alle famiglie con bambini, 25 concerti, 19 appuntamenti per le scuole. Il bilancio finale è di 25 spettacoli sold out, 28.350 spettatori della stagione, 6.060 studenti e 48.700 partecipanti ai concerti per un totale che supera gli 80mila biglietti staccati.

"La stagione 2024/2025 è stata per il Teatro Concordia densa di soddisfazioni - dichiara Mirco Repetto, direttore della Fondazione Via Maestra -. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, come dimostrano le presenze in costante aumento rispetto agli anni precedenti e i numerosi commenti positivi raccolti dopo ogni spettacolo. I risultati dei nostri questionari parlano chiaro: il 55,5% ha definito la programmazione 'ottima' e il 42,4% 'buona', sottolineando anche l’eccellente rapporto tra qualità artistica e prezzo del biglietto. I tanti sold out ne sono la prova più concreta. La stagione si è aperta con la scoperta di un grande talento, Edoardo Prati, che ha debuttato proprio al Concordia con due serate da tutto esaurito. Anche il cartellone dei concerti ha riscosso grande successo, sempre sold out, a conferma del ruolo sempre più centrale del Concordia nel panorama musicale della nostra regione".

Sul palco potenti racconti con Edoardo Prati, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, Michele Placido; eccezionali interpretazioni di Alessandro Preziosi, Rocco Papaleo, Giacomo Poretti, Andrea Pennacchi; divertenti performance con Debora Villa, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Merluzzo, Ruggero de I Timidi, Paolo Cevoli e imponenti show come Sunshine Gospel Choir, Aerial Circus, Lo Schiaccianoci dell’Opera Rumena di Iasi, Re Artù Il Musical e Queen Rhapsody. Il teatro ha celebrato anche importanti ricorrenze come il centenario della morte dello scrittore boemo Frank Kafka, il centenario della morte di Giacomo Matteotti, il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe, il Giorno della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la Giornata internazionale della donna. La rassegna Favole a Merenda ha portato le famiglie a conoscere le storie di Grisù, Il mago di Oz, Pippi Calzelunghe, Cappuccetto Rosso, La bella addormentata, L’usignolo e l’imperatore, Raperonzolo, Il gatto senza stivali. Grandi nomi anche tra i concerti di questa stagione: Olly e Lucio Corsi, rispettivamente primo e secondo classificato alla 75esima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo; Raf a 40 anni dal suo primo successo Self Control; Vinicio Capossela, La Rappresentante di Lista, Subsonica e altri.